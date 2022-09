Optimismus, Vertrauen, Gelassenheit: Diese drei Begriffe stellt Bettina Ludwig heute ab 19.30 Uhr im Schloss Starhemberg in den Mittelpunkt des Kepler Salons „Unserer Zukunft auf der Spur“ – ausnahmsweise in Eferding, bei der Communale. Optimismus in Zeiten des Kriegs? Vertrauen trotz Teuerung? Gelassenheit, wenn scheinbar alles aus den Fugen gerät? Die Forschungs-Themen der gebürtigen Linzerin, die in Wien lebt, sind drängender denn je.