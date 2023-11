Verena Mayr: Auf der Suche nach neuen Reizen

„Ich bin an einem Punkt meiner Karriere, an dem ich noch einmal etwas Neues ausprobieren kann." Verena Mayr, Österreichs Siebenkampf-Rekordhalterin

"Ich wollte noch etwas Neues ausprobieren, neue Reize und und neue Inputs bekommen.“ Siebenkämpferin Verena Mayr zieht es in die Ferne, genauer gesagt nach Nizza. Das liegt zwar nicht auf dem direkten Weg nach Paris, doch über diesen – zugegeben malerischen – „Umweg“ über die Cote d’Azur will die Leichtathletin den Sprung zu den nächstes Jahr in Frankreichs Hauptstadt stattfindenden Olympischen Spielen schaffen.