Tina Auer: Sie schafft Kunst, die Lust auf die Zukunft macht

Tina Auer, 48, zuhause in Linz und Obertraun, gründete 1996 die Linzer Künstlergruppe Time’s Up mit

Was die Künstlergruppe Time’s Up macht, ist derart vielschichtig, dass es selbst für die Mitglieder schwierig zu erklären ist. "Wir wollen begehbare Erzählungen schaffen, Geschichten durch den Raum erzählen", bringt es Tina Auer, die Time’s Up 1996 mitgründete, auf den Punkt. Am Dienstag wurde das Linzer Kunst-Netzwerk mit dem Landeskulturpreis für experimentelle und interdisziplinäre Formen des künstlerischen Arbeitens ausgezeichnet.