Thomas Muggenhumer: Vom Installateur zum Energie-Genie

Vor sieben Jahren hat Thomas Muggenhumer (48) aus Grieskirchen bei der Energiesparmesse in Wels den Innovationspreis "EnergieGenie" gewonnen, der heuer erneut vergeben wird, mit seiner Idee und der Gesamtlösung eines "Ringgrabenkollektors" – einer speziellen Wärmepumpentechnologie, bei der Kunststoffrohre ringförmig am Grundstücksrand im Boden verlegt werden. Dabei wird Erdwärme in Kombination mit einer Sole-Wärmepumpe für das Heizen, Kühlen und Warmwasser genutzt.