"Ich fahr gerade mit dem Auto von der Arbeit in Steyr heim nach Linz und hab das noch warme und schmackhafte Mittagsbuffet eines Wok-Restaurants aus Dietach im Auto, das sonst weggeworfen würde. Ich bringe es in ein Jugendheim", sagt der 41-jährige Lehrer Thomas Dorl, der in der HLW Steyr Design, Fotografie, Kunst und Medien unterrichtet.