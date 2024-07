Theresa Öllinger: Als Jugenddelegierte zur 29. Klimakonferenz

Theresa Öllinger wird als österreichische Jugenddelegierte bei der COP29 in Aserbaidschan und der COP30 in Brasilien dabei sein.

Schon immer war der Klimaschutz Teil von Theresa Öllingers Leben. Als sie in der Maturaklasse im Ennser Gymnasium war, begann sie sich aktiv zu engagieren. „Zu dieser Zeit ist die Fridays for Future Bewegung groß geworden. Da haben wir in Enns auch einen Klimastreik organisiert“, erinnert sie sich zurück.