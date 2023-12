Theresa Kehrer: In 69 Tagen zu Fuß über die Alpen

Theresa Kehrer (26), am Brandhorn auf 2610 Höhenmetern

Eine enge Verbindung zur Natur spürte Theresa Kehrer schon immer. Die 26-Jährige wuchs in Pfarrkirchen im Mühlkreis auf, während ihres Studiums für Physiotherapie lernte sie ihren Freund Tom kennen. Der 25-jährige Salzburger spielte schon länger mit dem Gedanken, die Alpen zu überqueren. Die beiden nutzten den vergangenen Sommer, in dem sie sich eine berufliche Auszeit nahmen, für das Abenteuer in den Alpen.