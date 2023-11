Als am Donnerstag im Linzer Palais Kaufmännischer Verein erstmals Susanne Gogl-Walli als oberösterreichische Sportlerin des Jahres ausgerufen wurde, weilte die Leichtathletin im mehr als 2000 Kilometer entfernten Belek. „Schade, dass ich nicht dabei sein kann“, sagt die Linzerin, die sich in einem ÖOC-Trainingslager auf die Olympischen Sommerspiele in Paris vorbereitet.