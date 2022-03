An Leukämie erkrankten Menschen zu helfen, ist dem 17-jährigen Simon Parzer ein wichtiges Anliegen. „Auch in meiner Verwandtschaft war bereits jemand mit der Diagnose Blutkrebs konfrontiert, und es kann definitiv jeden von uns einmal treffen, egal wie jung oder alt man ist“, so der 17-jährige Natternbacher, der derzeit die dritte Klasse der Andorf Technology School absolviert.