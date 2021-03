Bei Frauen in der Politik ist noch viel Luft nach oben. Gerade einmal 48 der 438 oberösterreichischen Gemeinden werden von einer Bürgermeisterin geführt. Die Zahl steigt zumindest. In der Gemeinde Kallham (Bezirk Grieskirchen) ist es in drei Wochen so weit: Helga Witzmann wird das Amt von Langzeitbürgermeister Gottfried Pauzenberger übernehmen, als erste Frau überhaupt.