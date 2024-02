Die Liebe zum Fasching wurde den beiden bereits in die Wiege gelegt, nun wurde sie „gekrönt“: Sarah Neuböck und Thomas Loidl sind das diesjährige Prinzenpaar in Ebensee. Als Sarah I. von Eis und Schnee und Thomas I. von Feuer und Flamme sind sie in der kurzen Faschingszeit viel gefordert und viel unterwegs.