Sandra Krampelhuber: Sie bringt den Kontinent groß ins Kino

Der Wunsch, Afrika groß auf die Leinwand eines sehr guten Kinos zu bringen, habe schon lange in ihr geschlummert, sagt Sandra Krampelhuber. Von 23. bis 26. Oktober wird er nun mit dem Linzer Moviemento-Kino als Zentrale in Erfüllung gehen. Das von der Linzerin organisierte „Cinema Africain!“, Oberösterreichs erstes Fest dieser Art, wartet mit 17 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen in 15 Sprachen (mit englischen Untertiteln) auf. Gelaufen sind sie u. a. in Cannes und bei Sundance.