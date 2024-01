Rosaly Stollberger: Zielsicher an die Biathlon-Spitze

Im südkoreanischen Pyeongchang, dem Schauplatz der Olympischen Winterspiele 2018, geben sich in wenigen Tagen die größten Wintersport-Talente der Welt ein Stelldichein, wenn dort die Medaillen bei den Youth Olympic Games vergeben werden und auch fünf Teilnehmer aus Oberösterreich im rot-weiß-roten Aufgebot mitmischen. Eine Dame aus Rosenau will zielsicher unter Beweis stellen, dass sie einiges vorhat in ihrer noch jungen Karriere.