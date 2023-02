Roland Schwab: Der Aufstieg eines Alleskönners

Als Gottfried Rath-Zobernig das Sportdirektoramt im Österreichischen Volleyballverband (ÖVV) überraschend zurücklegte, brauchte Letzterer nicht lange nach Ersatz für den Gatten von ORF-Reporterin Karoline Rath-Zobernig zu suchen. Denn mit Roland Schwab hat der ÖVV einen in den eigenen Reihen, der die erforderlichen Qualitäten mitbringt. Der Mondseer war in der Vergangenheit fünf Jahre lang in der Athletenbetreuung von Red Bull, wo er etwa Ski-Star Aksel Lund Svindal über hatte, tätig gewesen.