Richard Dieß: „Sei locker, frei und voll Vertrauen“

Er hat auch mit 90 noch das Funkeln in den Augen und den Blick für die wesentlichen und schönen Dinge im Leben. Die Rede ist von Richard Dieß, dem langjährigen oberösterreichischen Skisprung-Landestrainer und Entdecker des späteren Gesamt-Weltcup-Champions und Skiflug-Weltmeisters Andreas Goldberger. „Ich versuche immer, positiv zu denken“, sagt der Jubilar, den sie in Hinzenbach – natürlich in unmittelbarer Schanzennähe – hochleben ließen.