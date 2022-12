Raphael Holzer: Seit drei Generationen auf dem Adventmarkt

Glühwein, Bratwürstl, Weihnachtskekse – für viele ist ein Besuch am Adventmarkt der ideale Start in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Für Raphael Holzer hingegen gehören die sechs Wochen vor dem Heiligen Abend zu den stressigsten im ganzen Jahr: Die Hütte am Linzer Hauptplatz aufsperren, die Getränke vorbereiten und bis zur Sperrstunde um 21 Uhr Gäste bewirten und unterhalten. Das gehört für Familie Holzer seit drei Generationen zum Advent dazu.