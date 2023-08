Peter Brugger: Der Pianist im Bauch des Dachsteins

Als das innere Salzkammergut vor 25 Jahren von der UNESCO zur Welterberegion erklärt wurde, gab Peter Brugger, Direktor der Landesmusikschule Bad Goisern, zur Feier des Tages ein Klavierkonzert in der Dachstein-Rieseneishöhle in Obertraun. "Die Resonanz im Parzivaldom hat sich als gigantisch herausgestellt", sagt er. Also entschloss sich der Bad Ischler, eine alljährlich stattfindende Konzertreihe im Inneren des Dachsteins zu organisieren.