Paula Wintereder: Immer im Einsatz für eine bessere Welt

40.000 Mitglieder hat die Katholische Frauenbewegung in Oberösterreich (kfb), zu ihren wichtigsten Aktionen zählt alljährlich der Familienfasttag. Dabei werden verschiedenste Suppen in den Pfarren im Land gekocht und diese gegen eine Spende ausgeschenkt. Mit dem Geld – im Vorjahr kamen mehr als 725.000 Euro zusammen – finanziert die kfb Projekte, die den Alltag von Frauen in den Ländern des "Globalen Südens" verbessern. Heuer steht Nepal und das Thema Klimagerechtigkeit im Fokus.