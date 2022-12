Pauhof Architekten: Der schönste Beruf der Welt

Von einem sind Wolfgang Pauzenberger und Michael Hofstätter auch nach 36 Jahren gemeinsamer Arbeit als „Pauhof Architekten“ überzeugt: Architekt zu sein ist der schönste Beruf der Welt – und das, obwohl viele ihrer Projekte gar nicht gebaut wurden. Nun werden Pauzenberger (57), der in Alkoven aufwuchs und in Linz lebt, sowie Hofstätter (69), der in Gramastetten groß wurde und in Wien lebt, mit dem Großen Landespreis für Kultur ausgezeichnet.