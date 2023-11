Österreichs erstes Weihnachtsmuseum: Wo die Engel ihre Werkstatt haben

"Ich bin kein Wintermensch. Die Kälte mag ich überhaupt nicht", sagt Peter Breslmayr mit frechem, direkt spitzbübischem Gesichtsausdruck. Und dennoch lebt der 73-jährige Steyrer gerade in der Weihnachtszeit so richtig auf. Der ehemalige Selbstständige ist seit zwölf Jahren Bahnfahrer in Österreichs erstem Weihnachtsmuseum in der Christkindlstadt Steyr. Für ihn und seine drei Kollegen starten die Vorbereitungen heute, Montag. Saisonstart der Bahn ist dann am Freitag.