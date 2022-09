Ärzte und selbsternannte Life-Coaches predigen es auf allen Kanälen: Machen Sie mehr Sport, es ist gesund! So eingängig und glaubhaft die Anweisung sein mag, fehlt viel zu oft die Motivation. Insofern mag es heilsamer sein, sich am 23. Oktober in den Zielraum des Oberbank Linz Donau Marathon zu stellen: Sie werden sehen, die dort grassierende Lust auf Sport ist ansteckend.