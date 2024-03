Mit „Anti-Sokrates“, also dem Feindbild eines Philosophen, hat sich Nadja Brandstetter aus Tumeltsham so geist- und wortreich auseinandergesetzt, dass sie sich einen Schulterklopfer von Sokrates verdient hätte. Die 17-jährige Schülerin des Gymnasiums in Ried brillierte beim Landeswettbewerb der Philosophie-Olympiade.