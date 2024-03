Für Mona Decker und ihren in Nußdorf am Attersee beheimateten Verein Seelenpflaster zählt die psychische Gesundheit eines jeden Kindes. „Wir übernehmen die Psychotherapiekosten für sozial benachteiligte Kinder“, sagt die 36-jährige Obfrau. Ihr Wunsch ist es, dass psychische und körperliche Behandlungen auch in der gesellschaftlichen Betrachtung gleichgestellt werden.