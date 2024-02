Michael Winklehner: Für die Zukunft der Neuropathologie

Durchhaltevermögen, ein gutes Team und viel Leidenschaft für die Materie – all diese Faktoren spielen für Michael Winklehner zusammen, wenn es darum geht, Krankheiten und Therapiemöglichkeiten in der Neurologie zu erforschen. Nun wurde der 31-jährige Mühlviertler für eine Studie mit dem Forschungsförderungspreis der Erste Bank – dotiert mit 3000 Euro – in der Wiener Ärztekammer ausgezeichnet.