Maya Pfleger-Schauer: Schreiben spendet ihr Trost

Inerhalb von zwei Stunden habe sie den Text verfasst, mit dem sie Ende Juni beim Junior Bachmann Literaturwettbewerb gewonnen habe, sagt Maya Pfleger-Schauer. „Ich habe zunächst eine siebenseitige Geschichte geschrieben. Weil ich ein verletztes Knie hatte, hatte ich viel Zeit zum Schreiben. Am Abend vor Abgabeschluss bemerkte ich, dass ich sie nicht auf zwei Seiten kürzen kann.“ So musste rasch eine neue Geschichte mit der erforderlichen Maximallänge her.