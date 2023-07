Martin Espernberger: Über die USA in die Weltspitze

Zwar ist Martin Espernberger in Fukuoka, wo der Schwimmer am Dienstag sein WM-Debüt feiert, knapp 9000 Kilometer von Linz entfernt, in gewisser Hinsicht fühlt sich der 19-Jährige in der japanischen Hafenstadt seiner Heimat aber sogar näher, als er es sonst tut. Vor vier Jahren war das hoffnungsvolle Talent nämlich in die USA übersiedelt. Österreichs Parade-Schwimmer Markus Rogan hatte einst den Weg vorgezeichnet, der über das dortige College-Sportsystem in die Weltspitze führt.