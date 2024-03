Markus Zett: Theatertalent mit Liebe zur Utopie

Ich wollte mir immer kreative Freiheit bewahren. Am Theater kamen mir die Vorgaben stets zu starr vor“, sagt Schauspieler Markus Zett. Der 50-jährige gebürtige Freistädter, der mittlerweile mit zwei Stiefkindern in Wien lebt, wollte daher nie fest angestellt sein. In drei Theaterkollektiven wirkt er stattdessen mit: in Theaternyx, das er 2000 mit Claudia Seigmann gegründet hat, Toxic Dreams und in der Improvisationsgruppe David Wagner und Co.