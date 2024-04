Markus Peböck: Angewandte Klimafreundlichkeit

Es gab Zeiten, da bedeutete das Radfahren – insbesondere für Frauen – einen Weg in die Freiheit. Heute ist es bei uns selbstverständlich. Für alle? Viele Frauen mit Migrationshintergrund hatten in ihrer alten Heimat keinen Zugang zum Fahrrad oder haben das Fahrradfahren nicht erlernt. Und da kommt nun ein Mann in die Geschichte: Markus Peböck. Dem Marchtrenker Unternehmensberater sind Gesundheit und Klimaschutz in seiner Arbeit äußerst wichtig.