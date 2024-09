Bodybuilding statt Diabetes: Eine etwas andere Seniorenheim-Chefin

Mara Eder hört oft, dass sie nicht aussehe, wie sich Menschen eine Seniorenheimleiterin vorstellen. „Ich sehe es als Kompliment, dass ich optisch unkonventionell bin“, sagt die Hellmonsödterin lachend. Vor drei Jahren ist sie über ihren Mann Alex Schmitz, der sie zu seinen Wettkämpfen mitgenommen hat, mit dem Bodybuilding in Kontakt gekommen. „Da habe ich Blut geleckt“, sagt die 41-Jährige, die am kommenden Wochenende in Salzburg auf der Bühne steht.