Magdalena Schmidt: Eine Gmundnerin dribbelt nach Yale

Es ist das Abenteuer, auf welches Magdalena Schmidt gewartet, auf welches sie ihr junges Leben lang hingearbeitet hat: Im Sommer wird die 19-Jährige an die renommierte Yale-Universität in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut wechseln. Dort wird die Gmundnerin nicht nur studieren, sondern auch für das Basketballteam, die „Bulldogs“, in der elitären US-College-Liga auf Korbjagd gehen. Für Schmidt bedeutet das einen Karrieresprung.