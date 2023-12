Lukas Edl: „Das Gefühl, im Wasser zu fliegen“

Wenn Lukas Edl heuer bei Schwimm-Wettkämpfen auftauchte, war das vielfach von Erfolg gekrönt. Mit seinen 17 Jahren gehört der Sportler des Welser Turnvereins zu den allergrößten heimischen Talenten. Was dem Junior nun als Belohnung für seine vielen starken Leistungen in diesem Jahr eine Nominierung für die Kurzbahn-EM der Erwachsenen einbrachte, die kommende Woche von 5. bis 10. Dezember in Otopeni (Rumänien) abgehalten wird.