Ludwig Mayrhofer: Der den Wald versteht – und nützt

Ludwig Mayrhofer, Land- und Forstwirt in Nußbach

Den Wald unter Schutz zu stellen, käme ihm nicht in den Sinn. Ludwig Mayrhofer ist viel zu sehr Land- und Forstwirt, als dass er eine Nicht-Nutzung verstehen wollte. Er sieht den Wald als Lebensraum, den man aus wirtschaftlichen und auch aus Gründen des Klimaschutzes bewirtschaften muss. "Meine Triebfeder war immer: Wir haben so viel Holz im eigenen Land, wir müssen Kreisläufe schließen und nützen, was wir haben, aber ohne zu plündern.