Lucia Weber: Wie die Kleinsten Klimaschutz lernen

Eines ist Lucia Weber ganz wichtig: Ohne ihre Kollegen an der Volksschule 4 in Wels-Pernau würde das Projekt "Frei-Day" nicht funktionieren. Vor zwei Jahren hat die Lehrerin auf einer Tagung in Tirol das Konzept kennengelernt und in ihrer Schule vorgeschlagen. Jeden Montag gibt es seither den "Frei-Day": Es findet kein regulärer Unterricht statt, sondern die Kinder arbeiten – klassenübergreifend und aufgeteilt auf 18 Gruppen – an nachhaltigen Projekten.