Die Vollversammlung der Katholischen Jungschar hat für die kommenden zwei Jahre ihre Vorsitzenden gewählt. Sie vertreten rund 19.000 Jungscharkinder und Ministranten sowie 2500 Gruppenleiter. Neu in diesem Dreierteam ist Cosima Spieß aus Linz. Die 18-Jährige maturiert in wenigen Wochen am Bischöflichen Gymnasium Petrinum. Zu ihrem Engagement in der größten Kinderorganisation des Landes sagt sie: „Damit Kinder sich in der Pfarre bzw.