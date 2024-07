Lätitia Gratzer: Naturvermittlerin für Grünschnäbel

Was wir als Kinder natürlich gehabt haben, das Spielen in der Natur, haben heute viele Kinder nicht mehr", begründet Lätitia Gratzer (68) die Tätigkeit im Verein Grünschnabel, den sie 2011 mitbegründet hat. Sie bietet mit ihrem Team und in Zusammenarbeit mit geschulten Wildnispädagogen an verschiedenen Orten in Oberösterreich Wald-Tage und Wildnis-Wochen für Kinder an, genauso wie Workshops zu Themen aus Umwelt- und Klimaschutz.