Kerstin Hinterecker: Das neue Gesicht der Landes-Polizei

Mit der Öffentlichkeit direkt oder via Medien zu kommunizieren, ist für eine Organisation wie die Polizei von enormer Bedeutung. Seit August haben die acht dafür zuständigen Beamten eine neue Chefin: die 38-jährige Kerstin Hinterecker, die schon als Kind Polizistin werden wollte. Als sie 2003 die Polizeischule in Linz besuchte, tat sie das allerdings noch in der grauen Uniform einer Gendarmin.