Welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen auf die internationalen Märkte? Wer ist durch den Freihandel benachteiligt? Wie können wir von der Globalisierung profitieren? – Auf diese und viele weitere Fragen sucht Universitätsprofessorin Karin Mayr-Dorn mit ihren Studenten die Antwort. Und das nicht nur an der Johannes Kepler Universität in Linz, sondern auch an der Harvard Kennedy School, wo die 45-Jährige bis vor kurzem unterrichtet hat.