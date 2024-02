Julia Mühlbacher: Ein Teenager, der längst "flügge" ist

Obwohl erst 19 Jahre alt, ist Julia Mühlbacher im Skisprung-Weltcup längst keine "Frischg’fangte" mehr. Bereits 2020 hatte sie in der höchsten Liga debütiert und stand schon einmal auf dem Podest (3. in Rasnov 2023). Vor diesem Hintergrund kam die Silbermedaille, welche Mühlbacher am Mittwoch bei der Junioren-WM in Planica (Slo) holte, nicht überraschend. "Zum Abholen ist nichts", sagt der Teenager und klingt dabei schon recht altklug.