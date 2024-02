Johannes Kronberger: Seit 45 Jahren König des Maskenballs

Ob als Alm-Öhi, als Direktor des Circus Halligalli oder als Traumschiff-Kapitän: In den vergangenen 45 Jahren hat Johannes "Kronpal" Kronberger aus Rüstorf immer das passende Kostüm für seinen bekannten Maskenball in Rüstorf gefunden. Blickt "Kronpal", wie ihn alle seine Bekannten nennen, auf die Anfänge seiner Karriere als Ballkönig zurück, so löst das noch immer ein Schmunzeln bei dem pensionierten Polizisten aus: "Ich habe das Ganze von meinem Vater übernommen. Schon im Alter von 16 Jahren