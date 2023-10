Jörg Fischer: Er macht Kunststoff fit für die Kreislaufwirtschaft

Es war eher ein Zufall, dass sich Jörg Fischer mit 14 Jahren für den Zweig "Kunststofftechnik" in der HTL Kapfenberg entschied: "Mein Bruder hat vor mir Mechatronik gemacht und gesagt, das passt nicht zu mir. Der Zweig war damals neu und wurde stark beworben, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Vom ersten Tag weg habe ich es nicht bereut", sagt der gebürtige Steirer, der heute stellvertretender Leiter am Institut für "Polymeric Materials and Testing" an der JKU ist.