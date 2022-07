Auf einer quadratischen Plattform, umgeben von vier Eckpfosten und Seilen, fühlt sich Ahmed Hagag daheim. Der Wenger (Bezirk Braunau) boxt seit seinem zwölften Lebensjahr und hat hohe Ansprüche an sich selbst: Er will der Beste sein. Um dorthin zu kommen, musste der 22-Jährige viel einstecken, doch mit jedem (Rück-)Schlag lernte er dazu und wurde besser. So gut, dass er inzwischen Geschichte geschrieben hat.