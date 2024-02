Hmayak Misakyan: Er will bei der EM wieder etwas reißen

Gesundheitliche Probleme bremsten ihn die letzten Tage etwas ein, doch heute auf großer Bühne will Hmayak Misakyan für Rot-Weiß-Rot trotz aller Widrigkeiten bei der EM der Gewichtheber in Sofia zumindest in seiner Lieblings-Teildisziplin Reißen um die Medaillen mitkämpfen. Der 21-Jährige ist bereits seit seinem sechsten Lebensjahr mit Herz und Seele leidenschaftlicher Stemmer und kam schon viel in Europa herum.