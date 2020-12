Sprachlosigkeit über die eigene prekäre Lage: Davon sind viele in Corona-Zeiten betroffen. Besonders arbeitslose Menschen, deren Zahl stark gestiegen ist – in Oberösterreich allein im November um 30 Prozent gegenüber 2019. Christian Winkler (56), Geschäftsführer der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung der Diözese Linz, will das Problem ins öffentliche Bewusstsein rücken und Hilfe anbieten.