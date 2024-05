Hildegard Aichberger: Oberösterreicherin ist neue Geschäftsführerin des Umweltbundesamts

Mein Vater hat mir schon in ganz jungen Jahren die Wertschätzung für Natur und Wildnis beigebracht“, sagt Hildegard Aichberger. Die 51-Jährige, die in Linz aufgewachsen ist, leitet seit Anfang Mai gemeinsam mit Verena Ehold die Geschicke des Umweltbundesamtes in Wien. Dort wohnt sie auch mit ihrer elfjährigen Tochter. Nach wie vor ist Aichberger in ihrer Freizeit am liebsten an der frischen Luft unterwegs – „egal, ob radfahren in der Stadt, wandern oder laufen“.