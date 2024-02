Helmut Schmidinger: Ein Pionier für Kompositionspädagogik

Wie oft hat man die Möglichkeit, ein völlig neues Studium aufbauen zu dürfen?“, freut sich Helmut Schmidinger: Morgen, am 1. März, wird der Welser Komponist an der Kunstuniversität Graz (KUG) erster Universitätsprofessor für Kompositions- und Musiktheoriepädagogik im deutschsprachigen Raum. 2013 hat der 54-Jährige als Gastprofessor an der KUG das Fach Kompositionspädagogik etabliert, das dort seit 2017 mit dem „Master“ abgeschlossenen werden kann.