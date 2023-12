Helga Hetzeneder: Expertin für Strudelteig und Guglhupf

Helga Hetzeneder, Seminarbäuerin aus St. Georgen bei Obernberg am Inn

Mehr als 600 Kochkurse hat Helga Hetzeneder in ihrer Karriere als Seminarbäuerin bereits abgehalten. Die 60-Jährige ist schon seit fast 30 Jahren für das Erfolgsprojekt aktiv und pflegt auch privat eine große Leidenschaft für die traditionelle Küche. „Eines meiner Lieblingsgerichte ist der Strudel. Ganz egal, was ich gerade in meinem Kühlschrank habe, es ist immer etwas Passendes dabei, um den Strudelteig zu füllen. Mal süß, mal pikant – da ergeben sich ganz viele Möglichkeiten.