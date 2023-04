Geopolitisch kann passieren, was will“, sagt Harald Geissler und deutet auf die breitflächige Photovoltaikanlage an seiner Hausfassade. Unabhängig, selbstbestimmt und krisensicher will der 53-Jährige sein und das Leben der Menschen in seiner Heimatgemeinde Waizenkirchen gestalten können. Schaffen will er das mithilfe der Sonne, die auf seine PV-Anlage scheint.