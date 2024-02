Gilbert Jaros: Religionsunterricht für die Resilienz

Nicht nur als Religions-, sondern auch als Ethik- und Geschichtelehrer sowie Vortragender an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz hat Gilbert Jaros mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Klassenzimmer. Diese will der 52-Jährige aus Attnang-Puchheim in seiner neuen Position nutzen: Ab 1. März ist er Fachinspektor für den katholischen Religionsunterricht an den AHS und Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) im Bildungsamt der Diözese Linz.