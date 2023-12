Nina Maria Metzger: Geschichten sind ihre Leidenschaft

Eine „ganz tolle“ Deutschlehrerin entfachte in Nina Maria Metzger die Begeisterung für Literatur und Schauspiel. „Von da an wollte ich zum Theater“, sagt die in Marchtrenk aufgewachsene und aktuell in Linz lebende Autorin und Regisseurin. Vergangene Woche gewann sie mit ihrer Kurzprosa „laute farben und grindige tiere“ den Emil-Breisach-Literaturpreis der Akademie Graz – gemeinsam mit der Journalistin Antonia Löffler aus Klosterneuburg.