Ich bin jedes Mal wieder glücklich, dass ich noch gehe“, sagt Gerhard Weindl zu seiner Leidenschaft, sich einmal im Jahr als Nikolaus zu verkleiden, um dann am 6. Dezember die Kinder in seinem Heimatort Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu besuchen. Seit 15 Jahren schon bietet der in Enns geborene und in Aigen-Schlägl bei Zieheltern aufgewachsene Rot-Kreuz-Mitarbeiter diesen Dienst ehrenamtlich an.